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Merkel'e domatesli saldırı

Almanya'da Başbakan Merkel'e seçim mitingi sırasında domatesli saldırı gerçekleştirildi

Merkel'e domatesli saldırı

Almanya'da Başbakan Merkel'e seçim mitingi sırasında domatesli saldırı gerçekleştirildi

06 Eylül 2017 Çarşamba 09:30
Merkel'e domatesli saldırı
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HRİSTİYAN Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel'e domatesli saldırıda bulunuldu.

Almanya'da 24 Eylül seçimleri için partisinin Heidelberg'de düzenlediği mitinge katılan Başbakan Merkel'e konuşması sırasında kalabalıktan iki domates fırlatıldı. Domateslerden birinin Merkel'in kırmızı renkte olan ceketinin yan kısmına isabet ettiği, diğerinin ise Merkel'e isabet etmediği belirtildi.

Angela Merkel kendisine domates fırlatılmasından dolayı istifini bozmadı ve sakin bir şekilde diğer milletvekilleriyle sahnede kalmayı sürdürdü.

Polis, domateslerin ayrı yönlerden farklı kişilerce atıldığını ve fırlatanları tespit etme işleminin sürdüğünü açıkladı.

Ayrıca polis, kimliği belirsiz saldırganlar hakkında adam yaralamaya teşebbüs ve eşyaya zarar vermekten dolayı soruşturma açıldığını kaydetti.

Miting sırasında ayrıca bir grup aşırı sağ parti yanlılarının Merkel'i yuhaladıkları ve ''defol'', ''vatan haini'', ''yalancı'', ''riyakar'' diye bağırarak tepki gösterdikleri ifade edildi.

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CduAngela MerkelDomatesli SaldırıSaldırıMiting
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