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Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Anglela Merkel'den Türkiye hakkında skandal bir açıklama daha geldi. Merkel, Avrupa Birliği'nin Ekim ayında Türkiye ile müzakereleri sona erdirme ya da askıya almayı görüşeceğini söyledi

Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Anglela Merkel'den Türkiye hakkında skandal bir açıklama daha geldi. Merkel, Avrupa Birliği'nin Ekim ayında Türkiye ile müzakereleri sona erdirme ya da askıya almayı görüşeceğini söyledi

05 Eylül 2017 Salı 16:34
Merkel'den skandal Türkiye açıklaması
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KUZEY Kore, Pyongyang, füze, deneme, test, hidrojen bombası, atom bombası, deprem, Kim Jong-un, ABD, Donald Trump, James Mattis, Güney Kore, Seul, BM, Japonya, Çin, Rusya, Pekin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin hukuk  ilkelerinden uzaklaştığını, bu nedenle ekim ayında yapılacak Avrupa Konseyi  toplantısında, Türkiye ile yürütülen Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin  dondurulması ya da tümüyle kesilmesi konusunu da görüşebileceklerini söyledi. 

Merkel, Federal Meclis'in, genel seçimlerden önce düzenlediği son  oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'de Alman vatandaşlarının tutuklanmalarının siyasi olduğunu söyledi.

Federal hükümetin bu Almanların serbest bırakılmaları için her türlü  çabayı harcadığını belirten Merkel, "İnancımıza göre masum olarak hapiste bulunan  bu insanların serbest bırakılması için her gün elimizden gelen her şeyi  yapacağız. Bu hepimizin isteği. Alman vatandaşlarına yönelik bu davranışlar ve  Türkiye'deki genel durum elbette bizleri, Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden nasıl düzenleyeceğimiz düşüncesine sevk ediyor" ifadesini kullandı.

Merkel, bu konuda ilk adımları attıklarını da belirterek, şöyle devam  etti:

"Estonya dönem başkanlığından durum böyle kaldığı sürece gelecek  aylarda Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunun gündeme konulmamasını  istedik. Ayrıca ekim ayında düzenlenecek  Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye ile  ilişkilerin geleceğinin görüşülmesini önereceğim. Buna görüşmelerin dondurulması  ya da sona erdirilmesi konusu da dahil olacak"

Partisinin Türkiye'nin AB üyeliğine her zaman şüpheyle baktığını ve  kendisinin buna karşı çıktığını ancak anlaşmalar gereği üyelik müzakerelerini  sürdürdüğünü hatırlatan Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için Avrupa'da çoğunluğa ihtiyaç var. Bu karar ancak dikkatlice  düşünülerek uygulanmalı. Türkiye ile ilişkiler stratejiktir. Türkiye ile  ilişkiler çok önemli. Bu nedenle kararlı olma ama Avrupalı ortaklarımızla  birlikte hareket etme ve görüşme kararı aldım çünkü hiçbir şey Avrupa'da Türkiye  ile ilişkiler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri önünde açıkça  tartışmamız kadar şaşırtıcı olamaz. Bu, Avrupa'nın pozisyonunu dramatik şekilde  zayıflatır. Bunu yapmamızı tavsiye etmem."

Bu arada Almanya'da yaşayan Türklerin de unutulmaması gerektiğini  kaydeden Merkel,  "Ülkemizin refahına katkı sağlıyorlar. Onlara sırt  çevirmemeliyiz ve gelecekteki gelişmelerle ilgili onlarla da konuşmamız lazım  çünkü onlar ülkemizin bir parçası ve bunu onlara anlatmamız lazım. Önümüzde büyük  sorumluluk isteyen bir görev var ve elbette bununla ilgileneceğiz." dedi.

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