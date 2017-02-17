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Merdiveni masanın üzerine koyunca…

Merdiveni masanın üzerine koydu, kaza kaçınılmaz oldu

Merdiveni masanın üzerine koyunca…

Merdiveni masanın üzerine koydu, kaza kaçınılmaz oldu

17 Şubat 2017 Cuma 11:09
Merdiveni masanın üzerine koyunca…
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AMERİKA Birleşik Devletleri’nde, evinin çatısındaki olukları temizlemek isteyen adam, merdiveni çatıya yetişmeyince ilginç bir yola başvurdu.
Bahçedeki masanın üzerine bir masa daha koyan adam, merdiveni de bu iki masanın üzerine koydu. Tam çalışmaya başladığı sıradaysa da kaçınılmaz olan gerçekleşti.
Merdiven masaların üzerinden kayarken adam da yere düşerek yaralandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
KazaMasaMerdiven
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