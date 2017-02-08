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Melania Trump' a şok! 150 milyon dolarlık dava

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump geçmişte "eskort" olarak çalıştığına dair haber yapan İngiliz Daily Mail gazetesine 150 milyon dolarlık dava açtı

Melania Trump' a şok! 150 milyon dolarlık dava

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump geçmişte "eskort" olarak çalıştığına dair haber yapan İngiliz Daily Mail gazetesine 150 milyon dolarlık dava açtı

08 Şubat 2017 Çarşamba 16:47
Melania Trump' a şok! 150 milyon dolarlık dava
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BLOOMBERG'DE yer alan habere göre, Melania Trump'ın avukatları, söz  konusu haberin "First Lady"nin "dünyanın en çok fotoğraflanan kadını" olduğu bir  dönemde Moda, mücevher ve kozmetik markalarından kazanç elde etme şansını yok  ettiğini ileri sürdü. 

Melania Trump da "Şu an birçok ürün kategorisinde geniş çaplı bir  marka oluşturmak için hayatım boyunca tekrarı olmayacak bir şans elde etmiştim.  Aksesuar, ayakkabı, kozmetik ürünleri gibi birçok şeyi satarak kazanç elde  edebilirdim ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Davayı, New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi görecek.

Bu arada eski ABD Başkanı George Bush döneminde Beyaz Saray'da etik  hukuku danışmanlığı yapan Richard Painter, davanın Melania Trump'ın konumundan  dolayı kazanç elde edebileceğini gösterdiğine işaret ederek, "Bu, bir devlet  başkanı eşinin ofisinden mali kazanç sağlamasıyla ilgili standartların açık  ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Melania Trump'ın avukatlarından Matthew Blackett, bu iddiaya yanıt  olarak gönderdiği elektronik postada,"First Lady'nin geldiği konumu kullanarak  kar sağlama gibi bir amacı yoktur, böyle bir ihtimal söz konusu değildir. Aksine  yapılan her açıklama, yanlış yorumlamadır." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesi, 1990'lı yıllarda Melania  Trump'ın modellik değil "elitlere eskortluk" yaptığını ileri sürmüştü. Melania  Trump, Maryland eyaletinde gazetenin sahibi Mail Media Şirketine dava açmış ancak  mahkeme, yetkisizlik kararı vermişti.

  

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Anahtar Kelimeler:
Melania TrumpABDDonald TrumpNew York
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