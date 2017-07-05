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Meksika'da çatışma: En az 26 ölü

Meksika'nın kuzeyinde silahlı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada en az 26 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da çatışma: En az 26 ölü

Meksika'nın kuzeyinde silahlı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada en az 26 kişi hayatını kaybetti

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:30
Meksika'da çatışma: En az 26 ölü
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CHİHUAHUA eyaleti Savcılık Sözcüsü Felix Gonzalez, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Las Varas bölgesinde La Linea çetesi ile Sinaloa kartelinin bir kolu arasında çatışma çıktığını belirtti.

Gonzalez, çatışmada en az 26 kişinin öldüğünü, yetkililerin ise henüz çatışma bölgesine giremediğini bildirdi.

Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında yaşanan şiddet olaylarında her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meksikaçatışma
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