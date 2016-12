Mega deprem için uyarmıştı

ayında İHA'ya verdiği röportajda dünyanın mega bir depreme hazırlandığını kaydeden Deprem Araştırma cısı Ahmet Yakut 'un ön görüsü doğru çıktı. 2016 yıl sonuna kadar Şili 'de mega bir deprem yaşanacağını iddia eden Ahmet Yakut'un tahmininde olduğu gibi dün Şili'de 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Şili depremi sonrası pasifik güneyinin artan sismik etkinliğini değerlendiren Yakut, "Sumatra Adası çevresi başta olmak üzere, Filipinler ve Japonya Ryuku adaları bölgesinin ve Papua Yeni Gine bölgelerinin dikkatli incelenmesi gerek .Bu bölgelerde yine maksimum 7.2M büyüklüğünde depremler meydana gelebilir. Ülkemiz ve yakın çevresi hakkında değerlendirme yaparsak, İran depremleri en yakın alan için (ülkemizin doğusu ve Akdeniz açıkları için) önemli. İran bölgesinde olabilecek depremler, Akdeniz Girit Adası ve Onikiadalar çevresi açıklarında 5.3M büyüklüğünü geçmeyecek bir depremi meydana getirebilir" dedi.Dünya üzerindeki bir çok parametreyi (elektromanyetik alan değişimi,pasifik ateş çemberi üzerindeki kırılma hareketleri ve diğer gps-meteorolojik veriler) inceleyerek öngörülerde bulunan Yakut, "Kısacası şu an için Akdeniz açıkları ve ülkemizin doğusu (Van ve çevresi) depremsellik riski açısından en önemli iki nokta. Ancak vurgulamak istediğim diğer bir husus Akdeniz tabanının Anadolu altına ilerlemesi ve Arap levhasındaki sıkışma. Kızıldeniz'den Güney Doğu Anadolu Fayına kadar uzanan Ölüdeniz Fay Zonu'nu canlandırabilir. Bu da o hat üzerinde (Lübnan bölgesinde) 4.6M büyüklüğünü geçmeyecek bir depreme neden olabilir. O hattın yaşayacağı bir deprem de bence Malatya güneyi ve Elazığ hattının ilerleyen safhalarda yıkıcı olmayan ama hissedilir bir deprem yaşamasına sebebiyet verebilir. Bunlar benim kişisel araştırmalarıma bağlı düşüncelerimdir. Depremin büyüklüğünden önce, ülke olarak olası her depreme ne kadar hazırız? Bunlar üzerinde yoğunlaşmamız gerek. Marmara depremi içinde onlarca spekülatif açıklama var. Bence şu an bunu konuşmak yersiz, Marmara'dan önce Akdeniz ve Doğu'nun dikkatlice takip edilmesi gerek" dedi.