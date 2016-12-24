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McCain'den Obama'ya Halep eleştirisi

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, Halep'in düşmesi konusunda Barack Obama yönetimini eleştirerek "Başkan Obama, adaletsizliğe tanıklık etme sorumluluğunu taşımaktan bahsediyor ancak Halep için başka bir şey de yapmadı. Kadın ve çocukları, hastane ve fırınları hedef alan akıllı bombaların kullanımına, varil bombaların geniş kitlelerin üzerine yağdırılmasına sadece seyirci kaldık." görüşünü aktardı

McCain'den Obama'ya Halep eleştirisi
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ARİZONA Senatörü Cumhuriyetçi McCain, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı "Suriye'de bir payımız var ama hiçbir şey yapmadık" başlıklı makalesinde Halep ve Suriye konusunda Obama yönetimine sert eleştiriler yöneltti.
Esed rejiminin, Rusya ve İran'ın da desteğiyle 5 yıldır süren iç savaşta sayısız katliama imza attığını belirten McCain, Halep'in rejimin eline düşmesinin bir nedeninin de "Obama'nın başarısız Suriye politikası" olduğunu savundu.
"Halep için bir şey yapmadı"
McCain, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Başkan Obama, adaletsizliğe tanıklık etme sorumluluğunu taşımaktan bahsediyor ancak Halep için başka bir şey de yapmadı. Kadın ve çocukları, hastane ve fırınları hedef alan akıllı bombaların kullanımına, varil bombaların geniş kitlelerin üzerine yağdırılmasına sadece seyirci kaldık."
Suriye ile ilgili birçok kırmızı çizgiden bahsedildiğini ve bunlar geçildiğinde hiçbir yaptırımın olmadığını vurgulayan McCain, Obama'nın 2013 yılı BM Genel Kurulu toplantılarındaki "Bir Ruanda veya Srebrenitsa karşısında dünyanın çaresiz olduğunu mu kabul etmeliyiz?" sözlerini hatırlattı.
"Ahlaki çöküntü" ve "sonsuz utanç"
Halep'te yaşananların Ruanda ve Srebrenitsa'yı anımsattığını ve buna karşılık dünyanın hiçbir şey yapmadığını ifade eden McCain, durumu "ahlaki çöküntü" ve "sonsuz utanç" şeklinde nitelendirdi.
ABD'nin Suriye ile ilgili beklemekten başka bir şey yapmamasının hiçbir işe yaramadığını dile getiren Cumhuriyetçi Senatör, Washington'ın atacağı bazı adımlarla hem Suriye'deki savaşın sona ermesine yardımcı olabileceğini hem de Suriye'de El Kaide'nin yeniden yükselişe geçmesine engel olabileceğini vurguladı.
McCain, Esed rejimi, Rusya ve İran'ın DEAŞ'la mücadele etmediğini aktararak bu güçlerin Suriye'deki eylemlerinin DEAŞ gibi terör örgütlerinin ortaya çıkışına zemin hazırladığına işaret etti.
Halep'in düşmesinin Esed rejimini Suriye'deki diğer kentlere yönlendireceğine dikkati çeken McCain, "Amerika'nın dünyadaki her kötülüğü durduramayacak olması, onun birçok adaletsizliği sona erdirme gücünü kullanma sorumluluğundan kaçabileceği anlamına da gelmez." görüşünü kaydetti.
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Etiketler; #Cumhuriyetçiler #Arizona Senatörü John McCain #Halep #Barack Obama #McCainden Obamaya Halep eleştirisi #Suriye #Washington Post
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