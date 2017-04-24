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May'in partisi anketlerde fark attı!

8 Haziran'da erken seçime giden İngiltere'de ilk anketler iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yarışı 19 puan önde götürdüğünü gösteriyor

May'in partisi anketlerde fark attı!

8 Haziran'da erken seçime giden İngiltere'de ilk anketler iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yarışı 19 puan önde götürdüğünü gösteriyor

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:30
May'in partisi anketlerde fark attı!
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GEÇTİĞİMİZ hafta Başbakan Theresa May'in 8 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladığı İngiltere'de ilk anket sonuçları açıklandı. 
19-20 Nisan'da 2003 kişiyle internet üzerinden görüşülerek yapılan ankete göre iktidardaki Muhafazakar Parti, erken seçim kararının açıklanmasıyla birlikte 7 puanlık bir artış yüzde 45'lik oy oranına ulaştı. 
Theresa May'in Muhafazakar Partisi'ni takip eden İşçi Partisi yüzde 26'lık oy oranıyla anketlerden ikinci parti olarak çıkarken, Liberal Demokratlar yüzde 11, Brexit referandumunda AB karşıtı kampın ana aktörlerinden olan UKIP 5 puanlık bir düşüş yaşayarak yüzde 9 oy oranında kaldı. 
İngiltere'de geçtiğimiz hafta Başbakan Theresa May, 8 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıklamış, bu karar kamuoyunda sürpriz olarak yorumlanmıştı. May, kararın Brexit sürecinde güçlü bir hükümet kurulması için alındığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
MayPartiAnketMuhafazakar Parti
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