Makatından çıkanlar polisleri şaşkına çevirdi! Tam 1.2 kilogram...

GEÇTİĞİMİZ Pazar günü Hindistan Haydarabad'daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda metal dedektör ile güvenlik kontrolü yapan havalimanı görevlileri bir yolcunun makatında 12 adet külçe altın tespit etti. Hindistan'ın güney kenti Tamil Nadulu 36 yaşındaki altın kaçakçısı Singapur'dan Hindistan'a geldikten sonra havalimanı güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Havalimanı gümrük ekibi yolcunun çantasını X-Ray kontrolünde LED ışığına benzer cisimler gördüğü için kontrol etmek istedi. Çantayı açan yetkililer LED lambaların içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 800 gram ağırlığında 8 adet külçe altın buldu. Olayın ardından sorguya alınan yolcuya üzerinde başka altın olup olmadığı soruldu. Daha sonra metal dedektör ile üzeri aranan yolcunun makatına yerleştirilmiş yaklaşık 1.2 kilogram ağırlığında 12 adet külçe altın daha tespit edildi. Altın kaçakçısı yolcunun üzerinden 114.000 Dolar değerinde yaklaşık 2 kilogram altın ele geçirildi.