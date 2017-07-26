Londra’daki yarışmada birinci oldu

DİLARA Karaca, Fashion Enter’da sertifikalı kurs için burs, portfolyo değerlendirmesi ve 750 pound nakit ödülün de sahibi oldu. Karaca, fuar hazırlığı sırasında yarışmadan haberdar olduğunu, her tasarımcının tek ürünle yarıştığını belirterek, “Tasarımda yenilik ve maliyet alanındaki değerlendirmelerle finalistler belirlendi. Finalistler belirlendiğinde üretimi, Türkiye’de yapıp İngiltere’ye final öncesi gönderdim. Yarışmayı kazandığım için çok mutluyum. Yeni bir tasarımcı için çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘BENİ DAHA DA MOTİVE ETTİ’

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde aldığı eğitimin kendisini uluslararası arenaya taşıdığını kaydeden Karaca, tasarımına ‘on earth’ adını verdiğini, hızlı değişen hazır giyim kavramlarına hızla ayak uydurmayı yansıtmak istediğini söyledi. Karaca, “Tasarımım hareket ve enerjinin estetiğini yansıtıyor. Kendine dünyada daha güçlü yerler açan modayı simgeliyor. Tasarımımın ödül kazanması beni daha da motive etti. Hazır giyim tasarımı alanında kendimi daha profesyonel bir mertebeye taşımak için önemli bir adım kazandım” diye konuştu.