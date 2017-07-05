Lavrov: 'Astana'dan ümitliyiz'

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. Astana görüşmelerinin devam ettiğini ve görüşmelerin uyum içerisinde ilerlemesini umut ettiğini söyleyen Lavrov, “Dün başlayan görüşmeler bugün hala devam ediyor ve ne zaman biteceği konusunda bir bilgimiz yok. Biz bölgelerin çatışmazlığı konusunda gerçek bir ilerlemenin olacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.
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