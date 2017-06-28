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Kuzey Kore’den Güney Kore'ye tehdit

Kuzey Kore, Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un'a suikast düzenlediği iddiasıyla eski Güney Kore Başkanı Park Geun Hye'i idamla cezalandırılabileceğini bildirdi

Kuzey Kore’den Güney Kore'ye tehdit

Kuzey Kore, Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un'a suikast düzenlediği iddiasıyla eski Güney Kore Başkanı Park Geun Hye'i idamla cezalandırılabileceğini bildirdi

28 Haziran 2017 Çarşamba 22:48
Kuzey Kore’den Güney Kore'ye tehdit
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KUZEY Kore, eski Güney Kore Başkanı Park Geun Hye'i, Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un'a suikast düzenlediği iddiasıyla, idamla cezalandırılabileceğini bildirdi. Kuzey Kore Devlet Güvenlik Bakanlığı, Halk Güvenlik Bakanlığı ve Merkezi Kamu Savcılığının ortak açıklamasına göre, Pyongyang yönetimi Park'ı ve dönemin Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) eski şefi Lee Byoung Ho'yu Kim'e suikast planlamakla suçlarken, Kuzey Kore yönetiminin her iki yetkiliyi de 'idamla cezalandırabileceği’ belirtildi.
Öte yandan, Kuzey Koreli yetkililer, 2015 yılında iktidara gelen Park'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ortadan kaldırılma planını yürürlüğe koyup, bunun için bir suikast planı hazırlandığını, ancak planın eylem aşamasında iken engellendiğini ileri sürdü.

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Güney KoreKuzey Kore
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