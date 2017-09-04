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'Kuzey Kore savaş için yalvarıyor'

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Kuzey Kore'nin füzeleri kötüye kullanması ve nükleer tehditleri savaş için yalvardığını gösteriyor. ABD, asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil." dedi

'Kuzey Kore savaş için yalvarıyor'

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Kuzey Kore'nin füzeleri kötüye kullanması ve nükleer tehditleri savaş için yalvardığını gösteriyor. ABD, asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil." dedi

04 Eylül 2017 Pazartesi 18:51
'Kuzey Kore savaş için yalvarıyor'
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BM Güvenlik Konseyi, ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Güney Kore'nin  talebi üzerine Kuzey Kore'nin en son yaptığı kıtalar arası balistik füze uyumlu  hidrojen bombası denemesini görüşmek için acil toplandı.
 
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Konseyde yaptığı konuşmada Kuzey  Kore'nin nükleer silahsızlanması için gösterilen çabaların işe yaramadığına ve   Pyongyang'ın nükleer programının her geçen gün daha tehlikeli bir hal aldığına  dikkati çekerek, "Artık yeter, bütün diplomatik yolları tükettik ve sadece güçlü  yaptırımlar bu sorunu diplomatik yoluyla çözmemizi sağlacak." ifadelerini  kullandı.
 
Haley, "Kuzey Kore'nin füzeleri kötüye kullanması ve nükleer  tehditleri savaş için yalvardığını gösteriyor. ABD, asla savaş istemiyor ancak  ülkemizin sabrı da sınırsız değil. Müttefiklerimizi ve bölgemizi savunacağız."  diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerDaimi Temsilcisi Nikki Haley
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