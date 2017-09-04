Kuzey Kore krizi için devreye girdi: Masaya oturun, arabulucu olalım

İSVİÇRE Cumhurbaşkanı Doris Leuthard, ülkesinin Kuzey Kore krizinde bakanlar düzeyinde görüşmeleri de içeren bir arabulucu rolü oynamaya hazırlandığını söyledi.

"ÇİN VE ABD SORUMLULUK ALMALI"

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır bölgesinde İsviçre askerlerinin bulunduğunu belirten Leuthard, İsviçre'nin tarafsız diplomasideki uzun geçmişini hatırlattı ve Çin ile ABD'nin de sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

"MASAYA OTURUN, ARABULUCU OLALIM"

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Leuthard, "Arabulucu rolü için teklifimizi sunmaya hazırız. Şimdi masaya oturmanın zamanı. Büyük güçlerin bu konuda sorumluluğu var." ifadelerini kullandı.