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Kuzey Kore krizi için devreye girdi: Masaya oturun, arabulucu olalım

Kuzey Kore kriziyle ilgili açıklama yapan İsviçre Cumhurbaşkanı Leuthard, "Arabulucu rolü için teklifimizi sunmaya hazırız. Şimdi masaya oturmanın zamanı." dedi

Kuzey Kore krizi için devreye girdi: Masaya oturun, arabulucu olalım

Kuzey Kore kriziyle ilgili açıklama yapan İsviçre Cumhurbaşkanı Leuthard, "Arabulucu rolü için teklifimizi sunmaya hazırız. Şimdi masaya oturmanın zamanı." dedi

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:14
Kuzey Kore krizi için devreye girdi: Masaya oturun, arabulucu olalım
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İSVİÇRE Cumhurbaşkanı Doris Leuthard, ülkesinin  Kuzey Kore krizinde bakanlar düzeyinde görüşmeleri de içeren bir arabulucu rolü oynamaya hazırlandığını söyledi.

"ÇİN VE  ABD SORUMLULUK ALMALI"

Kuzey  Kore ile  Güney Kore arasındaki sınır bölgesinde  İsviçre askerlerinin bulunduğunu belirten Leuthard,  İsviçre'nin tarafsız diplomasideki uzun geçmişini hatırlattı ve  Çin ile  ABD'nin de sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

"MASAYA OTURUN, ARABULUCU OLALIM"

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Leuthard, "Arabulucu rolü için teklifimizi sunmaya hazırız. Şimdi masaya oturmanın zamanı. Büyük güçlerin bu konuda sorumluluğu var." ifadelerini kullandı.

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