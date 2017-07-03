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Kudüs'te gerginlik! Onlarca yaralı

Kudüs'te bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 35 kişinin yaralandığı bildirildi

Kudüs'te gerginlik! Onlarca yaralı

Kudüs'te bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 35 kişinin yaralandığı bildirildi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:34
Kudüs'te gerginlik! Onlarca yaralı
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FİLİSTİN'İN Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, birkaç gün  önce boğularak ölen bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında Mescid-i Aksa yakınlarındaki Babu'l Esbat bölgesinde İsrail askeriyle Filistinliler arasında  çatışma çıktığı, askerlerin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanması  sonucu 35 kişinin yaralandığı ve atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi  geçirdiği belirtildi.
 
Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
 
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin,  Es-Savane Mahallesi'nden Babu'l Esbat bölgesine doğru giden cenaze alayına,  Filistin bayrağı taşıdıkları ve slogan attıkları gerekçesiyle müdahale edildiği  kaydedildi.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 11:17
Anahtar Kelimeler:
KudüsGerginlikIsrailFilistin
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