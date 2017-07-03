Kudüs'te gerginlik! Onlarca yaralı

FİLİSTİN'İN Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, birkaç gün önce boğularak ölen bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında Mescid-i Aksa yakınlarındaki Babu'l Esbat bölgesinde İsrail askeriyle Filistinliler arasında çatışma çıktığı, askerlerin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanması sonucu 35 kişinin yaralandığı ve atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.
Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin, Es-Savane Mahallesi'nden Babu'l Esbat bölgesine doğru giden cenaze alayına, Filistin bayrağı taşıdıkları ve slogan attıkları gerekçesiyle müdahale edildiği kaydedildi.
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