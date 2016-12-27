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Kremlin'den Obama'ya sert sözler

Rusya, Suriye'deki muhaliflere silah gönderilmesi konusundaki kısıtlamaları kaldıran Obama'nın, Trump göreve gelmeden önce dünyadaki durumu karıştırmak istediği yönünde bir açıklama yaptı

Kremlin'den Obama'ya sert sözler
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RUSYA Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetimi ve görev süresi dolmak üzere olan Barack Obama'nın Suriye politikasına ilişkin sert açıklamalar yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'deki muhaliflere silah verilmesinin önündeki kısıtlamaları kaldıran kararı sert bir dille eleştirildi ve 'düşmanca davranış' olarak tanımlandı.
Rus haber ajansı RIA'nın haberine göre bakanlık, "Başkan Obama ve yönetimi, Donald Trump görevi devralmadan önce dünyadaki durumu karıştırmak istiyor." açıklamasını yaptı.
Obama, Aralık ayı başında Suriye'de muhaliflere gidecek silahlara yönelik bazı kısıtlamaları kaldırdı. Rusya cephesi ise bunun Rus savaş uçakları ve Rus askerlerini tehlikeye atan düşmanca bir davranış olduğunu düşünüyor.
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Etiketler; #kremlin #Rusya Dışişleri Bakanlığı #ABD
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