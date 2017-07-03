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Korkunç rakam! Yükseliyor

Salgın nedeniyle nisan ayından bu yana bin 560 kişi hayatını kaybetti. Sokotra vilayeti, salgının görülmediği tek il olarak kayıtlara geçti

Korkunç rakam! Yükseliyor

Salgın nedeniyle nisan ayından bu yana bin 560 kişi hayatını kaybetti. Sokotra vilayeti, salgının görülmediği tek il olarak kayıtlara geçti

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:52
Korkunç rakam! Yükseliyor
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YEMEN'de kolera salgını nedeniyle nisan ayından bu yana  bin 560 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 
 
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu  yana 21 kentte 252 bin 816 şüpheli kolera vakasının tespit edildiği, kolera  nedeniyle bin 560 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
 
Salgın sebebiyle 216 kişinin öldüğü İbb vilayeti, 288 kişinin hayatını  kaybettiği Hacce vilayetinden sonra ülkede koleranın hızla yayıldığı ikinci kent  olma özelliği taşıyor. Öte yandan Sokotra vilayeti ise salgının görülmediği tek  il olarak kayıtlara geçti.
 
DSÖ Yemen Ofisi, daha önce, ülkedeki kolera salgınında ölenlerin  sayısını bin 500 olarak açıklamıştı.
 
Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke  içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyunun olmaması ve  atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 11:49
Anahtar Kelimeler:
DSÖSalgınSokotra
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