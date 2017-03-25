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Korkunç kaza! Yüzlerce araç birbirine girdi

İran'da bu sabah Türkiye gibi sisli havaya teslim... Ülkenin kuzeydoğusundaki Razavi Horasan eyaletinde yoğun sis yüzlerce aracın birbirine girdiği zincirleme kazaya neden oldu. Araçların hurdaya döndüğü olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi de yaralandı

Korkunç kaza! Yüzlerce araç birbirine girdi

İran'da bu sabah Türkiye gibi sisli havaya teslim... Ülkenin kuzeydoğusundaki Razavi Horasan eyaletinde yoğun sis yüzlerce aracın birbirine girdiği zincirleme kazaya neden oldu. Araçların hurdaya döndüğü olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi de yaralandı

25 Mart 2017 Cumartesi 11:46
Korkunç kaza! Yüzlerce araç birbirine girdi
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İRAN'IN kuzeydoğusundaki Razavi horasan eyaletinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada yüzlerce araç birbirine girdi.

İran'ın İSNA haber ajansı, Meşhet- Nişabur caddesinde meydana gelen kazada araçların birbirine çarpıştığını duyurdu.

En az 89 kişinin yaralandığını olayda, bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazanın, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yaşandığı ifade edildi. İran'da, aynı zamanda yeni yılın başlangıcı da olan Nevruz Bayramı'nda, milyonlarca kişi tatillerini yurt içi ve dışında yaptıkları seyahatlerle değerlendiriyor.

İran devlet televizyonun aktardığına göre, Nevruz Bayramı tatillerinin devam ettiği ülkede şu ana kadar yaşanan trafik kazalarında en az 160 kişi yaşamını yitirirken, 3 binin üzerinde kişi yaralandı.

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