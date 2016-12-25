banner428
banner405

Korkudan gece yarısı karar aldılar! Yayılıyor

Çin'de bir eyalet, bildirilen insana bulaşan kuş gribi vakaları sonrası, halkın sağlığını güvence altına almak adına kümes hayvancılığı ticaretini geçici olarak durdurdu

Korkudan gece yarısı karar aldılar! Yayılıyor
banner404
RESMİ People's Daily gazetesinin web sitesinde yayınlanan resmi bir haberde, Jiangsu'nun doğusundaki ikinci büyük kent olan Suzhou'da, gece yarısından itibaren kümes hayvanı ticaretini durduracaklarını bildirdi. Bu kararın halkın sağlığını korumak adına alındığı söylendi.  
Bu kış iki kişi H7N9 virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.  Bu kayıplar en az 7 kişi arasından ilk ölümler...
Geçtiğimiz hafta, Hong Kong ve Makao da bu sezon'un ilk kuş gribi vakalarını bildirdiler. 
H7N9 NEDİR? 
İnfluenza A (H7N9) virüsü, normalde kuşlar içinde görülen ve ek olarak kocaman tek grup meydana iştirak eden H7 virüslerinin aşağı grubudur. Tek Takım H7 virüslerinin (H7N2, H7N3 ve H7N7) kimi zaman vatandaşları enfekte ettiği görülse de 2013 seneye kadar Çin’den iştirak eden nihai bildirimlerde insanlarda H7N9 görüldüğü bildirilmemişti.H7, normalde kuş popülasyonları arasında yayılsa da bazı çeşitlerinin insanlara da bulaştığı bilinmektedir. H7N9 virüsünün ilk kez 2013 yılında insanları enfekte ettiği bildirildi.
banner355
Etiketler; #çin #kümes hayvancılığı #H7N2 #H7N3 #H7N7
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Trafik kazası: 1 ölü
Sonraki Haber
Şok! Uçakta onlar da vardı...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.