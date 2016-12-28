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Kongo Cumhuriyeti'nde heyelan! 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde heyelan nedeniyle ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü

Kongo Cumhuriyeti'nde heyelan! 50 ölü
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ÜLKENİN batısındaki Merkez Kongo eyaletinin sivil toplum kuruluşları  koordinatörü Valentin Vangi Ndungi, açıklamasında, Boma kentindeki  sağanak yağışların toprak kaymalarına yol açtığını belirtti. 
Toprak kaymalarında en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen  Ndungi, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ancak ölü sayısının  artmasından endişe duyulduğunu bildirdi. 
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Therese Mambu da toprak kaymalarının Kalamu ve Bangu nehirlerinin taşması sonucu yaşandığını kaydetti. 
Kongo Cumhuriyeti'nde bu yıl sel ve heyelanlar nedeniyle 100 kişi  ölürken binlerce kişi de evsiz kaldı. 
Yetkililer, can kayıplarının nehir yataklarına kurulan izinsiz  yapılardan kaynaklandığını ifade ediyor.
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Etiketler; #Kongo Cumhuriyeti #heyelan #Valentin Vangi Ndungi
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