Kömür madeninde patlama: 9 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, Çin’in Hunan bölgesindeki Lianyuan şehrinde, Zubao kömür madeninin girişinde patlama meydana geldi. Madenin içinde çalışan 29 kişiden 9'unun hayatını kaybettiği kaydedildi. 16 kişinin madenden çıkmayı başardığı, mahsur kalan 4 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Yaralı kurtarılan ve hastaneye kaldırılan 3 madencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlama meydana gelen madenin yıllık üretim kapasitesinin 90 bin ton olduğu bildirildi.