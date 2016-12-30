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Kömür madeninde göçük: 6 ölü

Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte en az 6 işçi hayatını kaybetti

Kömür madeninde göçük: 6 ölü

Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte en az 6 işçi hayatını kaybetti

30 Aralık 2016 Cuma 11:24
Kömür madeninde göçük: 6 ölü
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YETKİLİLER, dün akşam üzeri meydana göçükte ilk belirlemelere göre 6  işçinin öldüğünü, 6'sının da mahsur kaldığını açıkladı. 
 Rajmahal Açık Ocak Madencilik Genel Müdürü S.K. Singh, yerel basında  çıkan, madende 40 işçinin mahsur kaldığı yönündeki haberleri ise yalanladı. 
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin bin 570 kilometre  güneydoğusundaki madenin devlete ait olduğu, özel bir şirket tarafından  işletildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kömür MadeniGöçük
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