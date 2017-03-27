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Komünist lider Zyuganov'dan Avrupa açıklaması

Komünist lider Gennadi Zyuganov’'dan "Avrupa'nın Rusya nefreti" için açıklama geldi. Zyuganov açıklamasında nefretin sebebinin dini olduğunu savundu

Komünist lider Zyuganov'dan Avrupa açıklaması

Komünist lider Gennadi Zyuganov’'dan "Avrupa'nın Rusya nefreti" için açıklama geldi. Zyuganov açıklamasında nefretin sebebinin dini olduğunu savundu

27 Mart 2017 Pazartesi 10:51
Komünist lider Zyuganov'dan Avrupa açıklaması
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AVRUPA’nın Rusya’ya yönelik nefretinin temelinde, 1054 yılında Doğu ve Batı kiliselerinin ayrılması yatıyor.” Bu yorum Rusya Komünist Partisi lideri Gennadi Zyuganov’a ait.  Moskovski Komsomolets gazetesinin haberine göre, partisinin genel kurulunda yaptığı konuşmada Zyuganov, “Avrupa’da Rusya’ya karşı nefret yüzyıllar boyunca devam etti. Bunun ideolojik kaynaklarını, Hristiyanlığın Katolik ve Ortodoks kiliseleri olarak ayrılmasında aramak gerekiyor” dedi. 
“Rusya, Rus ve Sovyet karşıtlığının” Sovyetler Birliği’nin dağılmasına yol açan başlıca araçlar olduğunu savunan Zyuganov,  “25 yıl sonra bunlar Rusya’yı yeniden tehdit ediyor” diye konuştu.
 
İktidarin politikalarını da eleştiren komünist lider, “Liberal politikaları, yıkıcıların fikirlerini ve eylemlerini beslemeye devam ediyor. Hükümet, oligarklar için değil, sıradan emekçiler için kemer sıkıyor, bütün külfeti halkın üzerine yıkıyor. Halk için emlak vergisini artırıyorlar, tadilat ve genel hane ihtiyaçları için vergi getiriyorlar, emeklilik yaşını artırmaya hazırlanıyorlar, gelir vergisinin artırılması gündemde” ifadelerinde bulundu.

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Son Güncelleme: 27.03.2017 10:53
Anahtar Kelimeler:
Gennadi ZyuganovAvrupaRusya
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