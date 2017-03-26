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25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu

Komşu ülkede kırmızı alarm

Bomba ihbarı verildi, onlarca polis bölgeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konser verecekti, herkes tahliye edildi

Komşu ülkede kırmızı alarm

Bomba ihbarı verildi, onlarca polis bölgeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konser verecekti, herkes tahliye edildi

26 Mart 2017 Pazar 10:46
Komşu ülkede kırmızı alarm
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BULGARİSTAN'IN Svilengrad şehrinde bulunan özel bir eğlence kırmızı alarm verildi, onlarca polis bölgeye sevk edildi. Türk şarkıcı Serdar Ortaç’ın da konser vereceği eğlence mekanında, bomba ihbarı yapıldı, aralarında Türk vatandaşlarında olduğu yüzlerce insan tahliye edildi.   
Bulgaristan’ın Türkiye’ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve onlarca kumarhane bulunan Svilengrand şehrinde, bomba ihbarı nedeniyle kırmızı alarm verildi. Özel bir kumarhane içerisinde bulunan yüzlerce insan tahliye edilirken, bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanı ekipleri ve Bulgar polisler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Serdar Ortaç sahne alacaktı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın sahne almaya hazırlandığı kumarhanede bomba ihbarı yapıldı. Ortaç’ın sahne almasına dakikalar kala, eğlence mekanında bomba ihbarı yapılması üzerine, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu yüzlerce kişi büyük panik yaşadı. Bölgeye sevk edilen Bulgar polisleri casino çevresinde güvenlik hattı oluşturdu. Bomba imha ekipleri de casino içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bulgaristan emniyet yetkilileri tarafından bomba ihbarını yapan kaynaklar ise açıklanmadı. 
Bir gün önce sınırı kapatmışlardı
Bulgaristan’da yapılması planlanan seçimler öncesi, bazı aşırı milliyetçi Bulgar gruplar tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde Kapıkule Sınır Kapısı karşısında bulunan Kapitan Andrevo Sınır Kapısı yakınlarında, Bulgaristan’da oy kullanabilecek Türk seçmenlerin ülkeye gelmemeleri için yollar kapatılmıştı. Geçtiğimiz Cuma günü de yine aşırı milliyetçi Bulgar gruplar tarafından aynı bölgede büyük bir eylem gerçekleşmiş, Türk seçmenleri taşıyan otobüsler uzun süre sınır kapısında bekletildikleri için bazı Türk seçmenler sınırı yaya olarak geçmek zorunda kalmıştı. Ayrıca, Bulgar gümrük yetkilileri, ‘güvenlik’ gerekçesi göstererek, Türk gazetecilerin ülkeye girişini engellemişti.

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Anahtar Kelimeler:
BulgaristanSvilengrad
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