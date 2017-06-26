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Kolombiya açıklarında tekne battı: 6 ölü

Kolombiya açıklarında 150 turisti taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de kaybolduğu bildirildi

Kolombiya açıklarında tekne battı: 6 ölü

Kolombiya açıklarında 150 turisti taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de kaybolduğu bildirildi

26 Haziran 2017 Pazartesi 11:55
Kolombiya açıklarında tekne battı: 6 ölü
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KOLOMBİYA'NIN kuzey batı açıklarında 150 turisti taşıyan tekne battı. Yetkililer, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Şuana kadar 133 kişinin kurtarıldığını bildiren yetkililer, 16 kişiden hala haber alınamadığını dile getirdi. Görgü tanıkları teknenin yaklaşık 5 dakika içinde battığını dile getirdi. Tekenin battığını gören balıkçı botları, olay yerine giderek turistleri kurtardı. Korku dolu anları dile getiren batan tekneden kurtarılanlar can yeleklerinin olmadığını söyledi.
Ola yerine giden Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 6 kişinin öldüğünü dile getirerek, en az 20 kişinin de uantape kentindeki hastanelere götürüldüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
KolombiyaTekne
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