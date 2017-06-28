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Kolera salgınında bin 400 kişi yaşamını yitirdi

Yemen'de nisan ayından bu yana kolera salgını nedeniyle bin 400 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Kolera salgınında bin 400 kişi yaşamını yitirdi

Yemen'de nisan ayından bu yana kolera salgını nedeniyle bin 400 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:14
Kolera salgınında bin 400 kişi yaşamını yitirdi
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DÜNYA Sağlık Örgütünün (DSÖ), Yemen'deki acil durum danışmanı Dr. Ahmet Zouiten, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, 27 Nisan'dan bu yana 218 bin 798 şüpheli kolera vakasının tespit edildiğini belirtti.
 
Zouiten, ülkedeki kolera salgınında nisan ayından bu yana bin 400 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Ülkedeki sağlık makamlarının önüne geçemediği kolera salgını için DSÖ, Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi uluslararası örgütler tarafından Yemen'e tıbbi malzeme gönderilmişti. 
 
Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 10:37
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüYemenDSÖUNİCEF
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