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'Koalisyon en az 11 sivili öldürdü!'

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun son 24 saat içinde Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırılarında en az 11 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu

'Koalisyon en az 11 sivili öldürdü!'

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun son 24 saat içinde Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırılarında en az 11 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:15
'Koalisyon en az 11 sivili öldürdü!'
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KOALİSYON güçlerinin Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde en az 11 sivilin hayatını kaybettiğini, bazı yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini belirtti.
 
Açıklamada, "ABD öncülüğündeki koalisyona ait uçakların Rakka'da IŞİD'in kontrolü altındaki bölgelerde düzenlediği saldırı sonucunda en az 11 sivil öldü, 7'si de yaralandı" dendi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma BakanlığıABD
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