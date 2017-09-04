'Koalisyon en az 11 sivili öldürdü!'

KOALİSYON güçlerinin Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı , son 24 saat içinde en az 11 sivilin hayatını kaybettiğini, bazı yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini belirtti. Açıklamada, " ABD öncülüğündeki koalisyona ait uçakların Rakka'da IŞİD'in kontrolü altındaki bölgelerde düzenlediği saldırı sonucunda en az 11 sivil öldü, 7'si de yaralandı" dendi.

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