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Klozetten yılan çıktı

Tayland'da çekilen görüntüler özellikle yılan fobisi olanları epey tedirgin edecek türden... Uzak doğuda günlük yaşamda sıklıkla rastlanan vahşi hayvanların eve girmesi durumu bir nebze daha tehlikeli bir örnekle yaşandı. Bu kez tuvaletten yılan çıktı

Klozetten yılan çıktı
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GÖRÜNTÜLER Tayland’dan. Bu klozet kapağının dikkatle kaldırılmasının sebebi, içinde bir yılan olması. Eve çağrılan görevli tarafından alınmak istenen yılan, biraz sıkıntı çıkarıyor. Görüntülerin devamında yer almıyor ama bu davetsiz misafir klozetten çıkartılıyor ve doğaya salınıyor.

 
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Etiketler; #Yılan #tuvalet #Tayland #Klozetten yılan çıktı
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