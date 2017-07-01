KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakere heyetiyle toplantı yaptı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre'nin başkenti Cenevre'deki Crans Montona kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı programı kapsamında müzakere heyetiyle çalışma toplantısı yaptı. Toplantıda, Kıbrıs Konferansının ikinci hafta hazırlıkları görüşüldü.
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