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Kızlarının fikrine gülmüşlerdi! O milyoner oldu

Henüz bir çocuk olan Candela'ya lösemi teşhisi koyuldu. Artık hayatının büyük bir kısmını Barselona hastanelerinde geçirmeye başladı. Bir gün birisi Candela'yı tek başına sıkılmış ve üzgün bir halde gördü. 8 yaşındaki küçük çocuğun eğlenmesi için kendisine renkli bileklikler yapmayı öğretti. Ancak öğrettiğinin ileride büyük bir projeye dönüşeceğinden habersizdi

Kızlarının fikrine gülmüşlerdi! O milyoner oldu

Henüz bir çocuk olan Candela'ya lösemi teşhisi koyuldu. Artık hayatının büyük bir kısmını Barselona hastanelerinde geçirmeye başladı. Bir gün birisi Candela'yı tek başına sıkılmış ve üzgün bir halde gördü. 8 yaşındaki küçük çocuğun eğlenmesi için kendisine renkli bileklikler yapmayı öğretti. Ancak öğrettiğinin ileride büyük bir projeye dönüşeceğinden habersizdi

17 Şubat 2017 Cuma 10:50
Kızlarının fikrine gülmüşlerdi! O milyoner oldu
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CANDELA eve döner dönmez en iyi arkadaşları Daniela ve Mariona'ya da bileklik yapmayı öğretti. Candela hastaneye gittiği sıralarda arkadaşları bileklik yapmaya devam etti.
Daniela ve Mariona, akıllarındaki planı hemen uygulamaya başladılar. Hemen hazırladıkları bileklikleri alarak sokağa çıktılar. Amaçları bileklikleri satarak Candela'nın tedavi masraflarını karşılamaktı. Kızların ebeveynleri başta fikre inanmadılar. Çünkü bileklikleri satarak lösemi hastası Candela'nın tedavi masraflarını karşılamak imkansızdı.
Peki masrafı gerçekten de karşılayamayacaklar mıydı?Kızların fikrini önce arkadaşları sonra da sokakta hiç tanımadıkları insanlar çok sevdiler. Herkes, ‘Candela' ismini verdikleri bu bilekliklerden almak istiyordu.
Daniela ve Mariona bir bilekliği yaklaşık olarak 20 TL'ye sattılar. Bileklikleri o kadar çok kişi sipariş etti ki siparişleri yetiştirememeye başladı.
En sonunda bilekliğin nasıl yapıldığına dair bir video hazırladılar.
Candela'ya yardım etmek isteyen herkesi bileklik yapmaya ve bileklikleri satıp Candela'ya bağışta bulunmaya davet ettiler.
Anlatılanlar 2013 yılında gerçekleşti. İspanyol televizyon kanalı olan Antena3'te yapılan habere göre toplamda 274.000 adet bileklik satılmış ve toplamda 40 milyon TL'den fazla para toplanmış. Sonunda Candela'ya kemik iliği nakli yapıldı ve durumu artık çok daha iyi. Ancak toplanan bağışın kalan kısmını da kendine saklamadı. Öncelikle kendisini tedavi eden hastaneye bağışta bulundu. Sonra da kanser araştırma hastanelerine bağışta bulundu. Candela, “Toplanan o paralarla birçok insanın hayatına dokunulacağı gerçeği beni çok mutlu ediyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CandelaLösemiDanielaMariona
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