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Kırdı, fiyatını öğrendi, bayıldı

Çin'de bir turist, girdiği mağazada yeşimtaşından çok değerli bir bilekliği elinden düşürerek kırdı. Turist kadın, ilk başta değersiz sandığı ancak yanlışlıkla kırdığı bilekliğin değerinin 300 bin yen (155 bin TL) değerinde olduğunu öğrenince kendinden geçti

Kırdı, fiyatını öğrendi, bayıldı

Çin'de bir turist, girdiği mağazada yeşimtaşından çok değerli bir bilekliği elinden düşürerek kırdı. Turist kadın, ilk başta değersiz sandığı ancak yanlışlıkla kırdığı bilekliğin değerinin 300 bin yen (155 bin TL) değerinde olduğunu öğrenince kendinden geçti

29 Haziran 2017 Perşembe 15:02
Kırdı, fiyatını öğrendi, bayıldı
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RUS Sputnik haber ajansının aktardığına göre, Çin'in güney batısında yer alan Yunnan eyaletindeki Ruili City'yi ziyaret eden bir turist, girdiği dükkanda eline aldığı bilekliği denemek istedi. Bu esnada bileklik yere düştü ve ikiye ayrıldı. Bunun üzerine kırdığı bilekliğin fiyatını soran kadın, bilekliğin değerinin 300 bin yen (155 bin TL) öğrendikten sonra yere yıkıldı.

Tanıkların anlatımına göre, kırılan bilekliğe karşılık 70 bin yen (36.160 TL) ödemeyi önerdiği halde dükkan sahibi bu teklifi kabule yanaşmadı. Bunun ardından bağımsız bir uzmana danışıldı ve bilekliğin ederini 180 bin yen (93 bin TL) olarak belirledi. Aile bu meblağı ödemeyi kabul etti. 

Çin'de kıymetli taş olarak görülen yeşimtaşı, Çin kültüründe sağlıklı ve uzun yaşamı simgeliyor.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 15:08
Anahtar Kelimeler:
TuristYeşimtaş
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