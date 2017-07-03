Kıbrıs'ta önemli görüşme

CUMHURBAŞKANI Akıncı, tüm tarafların Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile varılan mutabakat ve prensipler çerçevesinde hazırlanan paketleri BM'ye sunmalarının ardından Rum lider Anastasiadis ile ilk toplantısında bir araya geldi. İki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri "İkinci Masa" toplantılarında, güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konular ele alınıyor. "Birinci Masa" toplantılarına ise 3 garantör ülke de katılıyor ve 5'li formatta yapılıyor.