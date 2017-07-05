KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, bir kabulünde yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 28 Haziran'dan itibaren Kıbrıs ile ilgili müzakerelerin sürdüğünü ancak Rumların niyetinin adayı Yunanistan'a bağlamak olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1974'te getirdiği barış sonucu adada huzur içinde yaşandığını belirten Özgürgün, "1974'e kadar burada ne kadar insanın öldürüldüğünü, kaybolduğunu hala daha bilemiyoruz. Kıbrıs'ta garantiler bugün en gerekli şeydir. Rum tarafının dediği gibi garantiler çağ dışı değil, en çağdaş şeydir. Bunun için de mücadelemizi devam ettireceğiz. Bunda en büyük motivasyonumuz, halkımızın verdiği destektir." diye konuştu.

Kıbrıs Türk tarafının anlaşmaya her zaman için açık olduğunu vurgulayan Özgürgün, "Kıbrıs Türklerinin eşitliği ve ana vatan Türkiye'nin garantisi burada olduktan sonra bir anlaşmaya varmamak için hiçbir neden yok. Ama karşı taraf hiçbir zaman için ne garantileri ne eşitliği kabul ediyor. Azınlık hakları vermeye çalışıyor. Biz de onu kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den adaya suyun gelmesi bin yılın projesidir"

Özgürgün, Türkiye'den adaya suyun gelmesinin "bin yılın projesi" olduğunu kaydederek, "Bu, adaya yapılabilecek en büyük hizmettir. Bunu ana vatan Türkiye ile çok şükür başardık. Şimdi sulama projeleri başlıyor. Güzelyurt ve Mesarya sulama projeleri devreye girecek. En azından adanın kuzeyinin çehresi ciddi şekilde değişecek." dedi.

Adada sıcak temmuz ayında çeşmelerden suyun hiç kesilmeden akmasının bile Türkiye ile iyi ilişkilerin sonucunda ulaşılmış çok büyük bir netice olduğunu dile getiren Özgürgün, gelecek 10 yılda bunun çok daha net görüleceğini söyledi.

Su için Rum tarafına da teklifte bulunduklarını anlatan Özgürgün, "Rumlar, 'Zehir içerim, Türk'ün suyunu içmem' diyor. Bu mantalite devam ediyor. Bu bitmemiş." değerlendirmesinde bulundu.