Kıbrıs barış görüşmelerinde kritik süreç başlıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 28 Haziran’da başlayacak ve en az 15 gün sürmesi öngörülen konferansa katılmak amacıyla bugün KKTC'den ayrılıyor. Kıbrıs Konferansı, 2 kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı federal çözüm hedefli yoğun müzakerelerin ardından 12 Ocak’ta Cenevre’de başlamış ancak Yunanistan’ın hazırlık talebiyle yarıda kalmıştı.

Taraflar ve garantörlerin katılımıyla gerçekleşen siyasi düzeydeki konferans, 5 gün aradan sonra Mont Pelerin’de teknik düzeyde devam etmiş ve tarafların “Garanti ve Güvenlik”le ilgili pozisyonları listelenmişti. Bu çalışmanın, Crans Montana’da devam edecek konferansa kılavuzluk etmesi bekleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Müzakereci Özdil Nami, 28 Haziran’da başlayacak konferansa katılmak amacıyla bugün 16.15’te adadan ayrılıyor. Akıncı’ya eşi Meral Akıncı ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ eşlik ederken uzmanlardan oluşan teknik gurup ise salı günü heyetlere katılmak için İsviçre’ye hareket edecek.

Öte yandan Crans Montana’da devam edecek müzakerelere hükumet adına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu temsil edecek. KKTC Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Dışilişkiler Sorumlusu, Milletvekili Armağan Candan; Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) ise Genel Başkan Cemal Özyiğit ve Milletvekili Zeki Çeler İsviçre’ye takip ederken BM Özel danışmanı Espen Eide, salı günü Cenevre’deki BM binasında basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.