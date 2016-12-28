Kayıtlar yayınlandı!

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Karadeniz’e düşen Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Tu-154 tipi uçağa ait karakutudaki ilk veriler medyaya yansıdı

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KOKPİT konuşmalarında son saniyede pilot ile yardımcısı arasında neler olduğunun anlaşılamamasından kaynaklanan bir şaşkınlık ve panik ifadeleri dikkat çekiyor.
 
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamada, “Soçi’den getirilen Tu-154’e ait karakutudaki verileri inceleme çalışmaları Hava Kuvvetleri Merkez Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nde sürüyor. İlk analiz, uçağın olası düşme sebepleri listesini daraltma fırsatını veriyor” dendi. 
 
Diğer yandan Life.Ru sitesi kendi kaynaklarına dayanarak karakutudaki konuşmalardan son bölümleri yayınladı.
Buna göre uçak düşmeden önce kaydedilen son konuşmalar şöyle:
 
- Hız 300... (Anlaşılmıyor)
- (Anlaşılmıyor)
- Rafı aldım kaptan. (Teknik bir terim kullanılıyor, anlaşılmıyor)
- Eyvah, vay canına!
(Güçlü bir sinyal duyuluyor)
- Kanatçıklar, kaltak, bu da ne!! (burada kaptan Rusça küfrediyor)
- Yükseklikölçer!
- Bize... (Anlaşılmıyor)
(Anlaşılmıyor)
- Kaptan, düşüyoruz!
 
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Etiketler; #Karadeniz #Rusya Savunma Bakanlığı #karakutu #Life.Ru
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