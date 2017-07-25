Katar, Türkiye ve ABD ile ortak tatbikat yapacak

RUSSİA Today televizyon kanalına konuşan Halid el Atiyye "Katar'ın Türkiye ve ABD ile ilişkilerinin şeffaf olması ve sürekli olarak gelişmesi için bizzat yoğun çaba sarf ettim. ABD'nin terörle mücadele Katar'la işbirliğinden vazgeçeceğini sanmıyorum. Zira iki ülke uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonda müttefik durumunda. Katar, Türkiye ve ABD, Katar topraklarında düzenli olarak tatbikat yapıyor. Yakın gelecekte üç ülkenin ortak tatbikatı başlayacak." dedi.Katar-ABD ilişkilerinin güçlü olduğunu, Katar'daki Amerikan ve Türk askeri varlıklarının kesinlikle rahatsızlık kaynağı olmadığına belirten Atiyye, "Katar'a abluka uygulayan ülkeler, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Katar'ın duruşuna desteğini görmezden gelerek tansiyonu yükseltmede ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetlerine güvendi" diye konuştu.Bu arada Atiyye, Katar'a abluka uygulayan ülkelere karşı yasal prosedüre başvurabileceklerini belirterek "Bu ülkelerin ablukayı kaldırma konusunda gecikmesi durumunda Katar, söz konusu ablukayı sonlandırmak için mevcut uluslararası yasal prosedürlere başvurmak zorunda kalacak" dedi.