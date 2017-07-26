Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

Katar'dan son dakika Türkiye mesajı

Katar’ın Washington Büyükelçisi Meşal Bin Hamad Al Sani, Türk askerlerinin bölgede bir çatışmayı körükleyeceğine yönelik hiçbir endişelerinin bulunmadığını belirterek, "Türkiye’nin oradaki varlığı iki ülke arasındaki iş birliğinin bir parçasıdır." dedi

Katar'dan son dakika Türkiye mesajı

Katar’ın Washington Büyükelçisi Meşal Bin Hamad Al Sani, Türk askerlerinin bölgede bir çatışmayı körükleyeceğine yönelik hiçbir endişelerinin bulunmadığını belirterek, "Türkiye’nin oradaki varlığı iki ülke arasındaki iş birliğinin bir parçasıdır." dedi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:09
Katar'dan son dakika Türkiye mesajı
banner404

BÜYÜKELÇİ  Meşal Bin Hamad Al Sani, Washington merkezli Küresel İlişkiler Konseyinde Suudi Arabistan öncülüğünde bazı Arap ülkelerinin Katar’a ambargo uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Arap ülkelerinin Katar’a uyguladıkları ambargo için somut bir gerekçe ortaya koyamadığını ifade eden Büyükelçi Al Sani, ülkesinin son 20 yıldır gerçekleştirdiği siyasi reformların bölgedeki bazı ülkeleri rahatsız ettiğini söyledi.

Yönetimin ülkede halka yönelik açılımlar yaptığını ve sansür kültürünü terk edip Al Jazeera gibi bir medya kuruluşunun kurulmasını sağladığını ifade eden Al Sani, “Bazı ülkeler bu dönüşümü kendilerine uzun zamandır tehdit olarak görüyorlardı. Şu an yaşadığımız bu yasa dışı ambargo bu hissin bir parçası veya yansıması olabileceğini düşünüyorum.” dedi. Türkiye ile Katar arasında iyi ilişkilerin bazı Arap ülkelerini rahatız etmiş olma ihtimaline ilişkin bir soruya Al Sani “Bazı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin de olduğu gibi bizim de Türkiye ile oldukça güçlü bir ikili ilişkimiz var. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Stratejik Diyaloğu söz konusu. Dolayısıyla hem Körfez İşbirliği Konseyi çerçevesinde hem de yakın ve güçlü ikili ilişkilerimiz var Türkiye ile. Türkiye bir NATO üyesi bu noktadan da biz NATO ile karşılıklı ilişki içerisindeyiz.” cevabını verdi.Al Sani bazı ülkelerin Türkiye-Katar ilişkilerinden neden rahatsız olmuş olabileceğini anlamadığını ifade etti.

Türkiye ile krizden çok önceden beri ilişkilerinin bulunduğunu hatırlatan Al Sani, Türkiye’nin Katar’a asker göndermesinin de bölgede bir çatışma endişesine yol açıp açmadığı yönündeki bir soruya şu cevabı verdi: 
“Bu konuda hiçbir endişemiz yok. Türkiye’nin oradaki varlığı iki ülke arasındaki işbirliğinin bir parçasıdır. Ve tekrar söylüyorum Türkiye bir NATO üyesidir ve çok iyi bir işbirliğimiz var. Ayrıca bu konu da krizden çok önce konuşulan bir konuydu.”

Ülkesinde iki Amerikan üssünün de mevcut olduğunu dile getiren Al Sani, Türkiye’nin oradaki askeri varlığının bahane edilmesinin yersiz olacağını dile getirdi. Ülkesinin halihazırda askeri bir tehditle karşı karşıya olmadığını, dolayısıyla ülkedeki askeri varlığın bu krizin dışında olduğunu dile getiren Al Sani “Biz diplomasiyi zorlamaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 


 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KatarKatar KriziTürkiyeABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Trans bireyler orduya alınmayacak'
'Trans bireyler orduya alınmayacak'
Parasını almak isteyen papaz, gittiği evde 3 kızın tecavüzüne uğradı
Parasını almak isteyen papaz, gittiği evde 3 kızın tecavüzüne uğradı
Rusları gören İngilizler jeti havalandırdı!
Rusları gören İngilizler jeti havalandırdı!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals