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Katar 13 maddelik talep listesini reddetti

Katar, "gerçekçi ve mantıklı olmadığı" gerekçesiyle 4 Arap ülkesinin taleplerini reddetti. Reddedilen talepler arasında Türk askeri üssünün kapatılması da var

Katar 13 maddelik talep listesini reddetti

Katar, "gerçekçi ve mantıklı olmadığı" gerekçesiyle 4 Arap ülkesinin taleplerini reddetti. Reddedilen talepler arasında Türk askeri üssünün kapatılması da var

24 Haziran 2017 Cumartesi 18:37
Katar 13 maddelik talep listesini reddetti
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KATAR, 4 Arap ülkesinin 13 maddelik talep listesini reddetti.
 
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Sani, taleplerin gerçekçi ve mantıklı olmadığını söyledi.
 
ABD ve İngiltere'nin bu taleplerin mantıklı olmasını istediklerini hatırlatan Al-Sani, 4 Arap ülkesinin bu talebi yerine getirmediğini söyledi.
 
İstenilen taleplerin Katar'la ilgili meselenin terörle mücadelede olmadığını gösterdiğini ifade eden El-Sani, Katar'ın egemenliğinin kısıtlanmay ve, dış politikasının bağımlı hale getirilmeye çalışıldığını dile getirdi.
 
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Katar'a ilettiği 13 maddelik listede Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünü kapatması da yer alıyordu. İran'la ilişkilerin kesilmesi ve El Cezire televizyonunun kapatılması da talepler arasında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
KatarŞeyh MuhammedAbdulrahman Al-Sani
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