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Karlov'un son mektubu

Jerusalem Post gazetesi, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in, suikasta uğrayan Rus meslektaşı C'dan öldürülmesinin ertesi gün bir mektup aldığını yazdı

Karlov'un son mektubu
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JERUSALEM Post'un haberine göre, Naeh'in eline ancak Karlov'un öldürülmesinin ertesi günü geçen mektupta şu ifadeler yer alıyor: "Sizinle hem resmi hem de kişisel ilişkiler kurmak için sabırsızlanıyorum. Bu vesileyle, izninizle, hizmet ettiğimiz ülkeler arasındaki mükemmel ilişkileri koruma ve güçlendirme arzumu belirtmek istiyorum."
Haberde, Naeh'in, ölen meslektaşının mektubu açtığında 'tüylerinin ürperdiği' belirtildi. Karlov 19 Aralık'ta bir sanat galerisindeki sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

 
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Etiketler; #Eitan Naeh #suikast #Andrey Karlov
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