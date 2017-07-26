Kardeşini öldürdü canlı yayınladı

18 yaşındaki Sanchez, Instagram sayfasındaki canlı yayın esnasında kaza yaptı. Bu sırada otomobilde bir arkadaşı ve kız kardeşi Jacqueline de vardı. Emniyet kemeri takılı olmayan Jacqueline, otomobil camından yola fırladı ve olay yerinde öldü. Otomobildeki arkadaşı çığlık çığlığa yardım isterken Obdulia, canlı yayınını sürdürdü ve izleyicilere “Az önce kardeşimi öldürdüm. Bilerek olmadı. Üzgünüm. Hapse gireceğim ama umurumda değil” diye açıklama yaptı. İzleyicilerden biri yayını kaydedip ihbar ettikten sonra genç kız gözaltına alındı.
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