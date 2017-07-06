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Kamboçya 74 Çinli'yi sınır dışı etti! Ortaya ilginç görüntüler çıktı

İnternet üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan 74 Çin vatandaşı Kamboçya'dan sınır dışı edildi. Çin, vatandaşlarını havalimanından teslim alırken ilginç görüntüler yaşandı

Kamboçya 74 Çinli'yi sınır dışı etti! Ortaya ilginç görüntüler çıktı

İnternet üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan 74 Çin vatandaşı Kamboçya'dan sınır dışı edildi. Çin, vatandaşlarını havalimanından teslim alırken ilginç görüntüler yaşandı

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:04
Kamboçya 74 Çinli'yi sınır dışı etti! Ortaya ilginç görüntüler çıktı
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KAMBOÇYA internet üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan 74 Çin vatandaşının  sınır dışı edildiğini açıkladı. 74 kişi Çin'in gönderdiği uçakla ülkelerine tesli edildi.

Uçaktan inen zanlılar güvenlik güçleri tarafından kontrolden geçirilmeden tesli alınmadı. Kontroller sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. 

Kamboçya, 2012'den bu yana en az 982 Çin ve Tayvanlıyı Çin'e iade  etti.

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çinKamboçyaDolandırıcılıkSınırı Dışı
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