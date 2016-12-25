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Kafetaryanın kapısına 40 ton pislik yığdı

Yeni Zelanda’da hafriyat şirketi sahibi bir adam borcunu ödemediğini ileri sürdüğü kafeterya sahibinin iş yerinin önüne Noel gününde 40 ton pislik döktü

Kafetaryanın kapısına 40 ton pislik yığdı
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AUCKLAND kentinde hafriyat ve nakliye şirketi sahibi Barry Hart,  sahibinden ocak ayında yaptığı işin karşılığını alamadığını iddia ettiği  kafeteryanın önüne ve giriş yoluna dört kamyon dolusu pislik boşalttı. Şirketine  ait damperli kamyonlarla iş yerinin bulunduğu yere gelen ve yaptığı eylemi sosyal  medya hesabından paylaşan Hart, "Noel günüm tamamlandı" ifadesini kullandı. 
Yeni Zelanda Staff’ta yer alan habere göre, kafeteryanın sahibi Jaspal  Singh’e ait bir binanın ocak ayında yıkılması ve atık su borularının  değiştirilmesinden dolayı kendisine yaklaşık 88 bin Yeni Zelanda doları (yaklaşık  213 bin Türk lirası) borcu olduğunu iddia eden Hart, bulabildiği en kötü kokulu  şeyleri döktüğünü söyledi. 
Borcun ödenmemesi durumunda salı günü daha fazla pislik dökeceğini  belirten Hart, Singh’e 6 hafta önce borcunu ödemesi için ikazda bulunduğunu, yine  ödememesi durumunda döşedikleri boruları söküp götüreceklerini kaydetti. 
Kafeterya sahibi Jaspal Singh, açıklama yapmadı. 
Olay yerine gelen ve inceleme başlatan polis yetkilileri, dökülen  pislikle ilgili kendilerine herhangi bir şikayet gelmediğini ifade etti.
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Etiketler; #Kafetarya #Yeni Zelanda #Barry Hart #Jaspal Singh
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