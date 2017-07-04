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Kadınlar tecavüzcünün cezasını kendi kesti

Her gün bir çok kadının ve çocuğun tecavüze uğradığı Hindistan'da kadınlar bu kez tecavüzcünün cezasını kendileri kesti. Hindistan'ın Dumka bölgesinde tecavüzcüyü bağlayan kadınlar sırayla adamı öldüresiye dövdü. Kadınlardan biri özellikle tecavüzcünün cinsel organına sopayla üst üste defalarca vurdu

Kadınlar tecavüzcünün cezasını kendi kesti

Her gün bir çok kadının ve çocuğun tecavüze uğradığı Hindistan'da kadınlar bu kez tecavüzcünün cezasını kendileri kesti. Hindistan'ın Dumka bölgesinde tecavüzcüyü bağlayan kadınlar sırayla adamı öldüresiye dövdü. Kadınlardan biri özellikle tecavüzcünün cinsel organına sopayla üst üste defalarca vurdu

04 Temmuz 2017 Salı 13:19
Kadınlar tecavüzcünün cezasını kendi kesti
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DÜNYADA tecavüz olaylarının en sık yaşandığı ülkelerden biri Hindistan'da tecavüzcü bu kez kaçamadı.  Adamı yakalayan Hintli kadınlar akıllara ziyan bir yönetemle adamın cezasını kendileri verdi. 
Bir araziye getirilen adam elleri arkadan bağlanarak yere yatırıldı. Ellerinin bağlı olduğu iple adam kadınlar tarafından ordan oraya atıldı.
Ellerine kamçıyı andıran uzun ve sivri birer sopa alan kadınlar  dönüşümlü olarak adamı öldüresiye dövdü. İnternete yüklenen görüntülerde adamın öldüğü bir iddia ediliyor. 
Kadınlardan biri özellikle adamın cinsel organına sopayla bastırarak, defalarca vurdu. Adam bir süre sonra bilincini kaybetti. Kadınların intikamını çevreyi dolduran bir çok kadın da izledi.  
Hindistan Hükümeti ve UNICEF'in verilerine göre, Hindistan'da her 155 dakikada bir 16 yaşın altındaki bir çocuk tecavüze uğruyor. Her 13 saatte bir de 10 yaşında altındaki bir çocuğun tecavüze uğradığı belirtiliyor.
Ülkede 2015'te 10 binden fazla çocuk tecavüze uğradı. Hindistan'da yaşayan 240 milyon kadın, 18'inden önce evlendi. 
Hükümetin yaptığı bir araştırmaya göre ülkedeki çocukların yüzde 53.22'si bir şekilde cinsel tacize uğradığını söylüyor. Tacizcilerin yüzde 50'sinin ise çocuğa bakmakla yükümlü kişiler olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TecavüzHindistanUNİCEF
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