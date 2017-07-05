Kadın öğretmen parkta öğrencisiyle yakalandı

Söz konusu öğrenciyle öğretmeniyle Kasım 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında her fırsatta cinsel yakınlık kurdukları ortaya çıktı.

Halka açık alanda bir parkta 17 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz bir şekilde polis tarafından yakalanan genç öğretmen cinsel temas suçundan yargılanacak.

ABD 'NİN Missouri eyaletindeki Monett Lisesi'nin 24 yaşındaki genç öğretmen lerinden Loryn Barclay bir erkek öğrenci siyle cinsel içerikli ilişki yaşadığı için okuldan atıldı.

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