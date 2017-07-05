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Kadın öğretmen parkta öğrencisiyle yakalandı

ABD'de 24 yaşındaki bir kadın öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle parkta uygunsuz durumda yakalandı. Görevinden alınan Loryn Barclay cinsel temas suçundan yargılanacak

Kadın öğretmen parkta öğrencisiyle yakalandı

ABD'de 24 yaşındaki bir kadın öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle parkta uygunsuz durumda yakalandı. Görevinden alınan Loryn Barclay cinsel temas suçundan yargılanacak

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:23
Kadın öğretmen parkta öğrencisiyle yakalandı
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ABD'NİN Missouri eyaletindeki Monett Lisesi'nin 24 yaşındaki genç öğretmenlerinden Loryn Barclay bir erkek öğrencisiyle cinsel içerikli ilişki yaşadığı için okuldan atıldı.

Halka açık alanda bir parkta 17 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz bir şekilde polis tarafından yakalanan genç öğretmen cinsel temas suçundan yargılanacak.

Söz konusu öğrenciyle öğretmeniyle Kasım 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında her fırsatta cinsel yakınlık kurdukları ortaya çıktı.

Kefaletle serbest kalan Loryn Barclay'in duruşması 24 Temmuz tarihinde.

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