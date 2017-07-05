Kadın öğretmen parkta öğrencisiyle yakalandı

ABD'NİN Missouri eyaletindeki Monett Lisesi'nin 24 yaşındaki genç öğretmenlerinden Loryn Barclay bir erkek öğrencisiyle cinsel içerikli ilişki yaşadığı için okuldan atıldı.
Halka açık alanda bir parkta 17 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz bir şekilde polis tarafından yakalanan genç öğretmen cinsel temas suçundan yargılanacak.
Söz konusu öğrenciyle öğretmeniyle Kasım 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında her fırsatta cinsel yakınlık kurdukları ortaya çıktı.
Kefaletle serbest kalan Loryn Barclay'in duruşması 24 Temmuz tarihinde.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.