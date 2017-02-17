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Kadın kılığına giren terörist yakalandı

Iraklı güvenlik güçleri, kadın kılığına giren DEAŞ'lı teröristi Kerbela'ya saldırı hazırlığındayken yakaladı

Kadın kılığına giren terörist yakalandı

Iraklı güvenlik güçleri, kadın kılığına giren DEAŞ'lı teröristi Kerbela'ya saldırı hazırlığındayken yakaladı

17 Şubat 2017 Cuma 10:14
Kadın kılığına giren terörist yakalandı
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DAHA önce PKK'lı ve PYD'li teröristlerde görmeye alışık olduğumuz kadın kılığına girme taktiği bu kez bir DEAŞ'lı teröristle karşımıza çıktı.
KADIN KILIĞINA GİRDİĞİ ANLAŞILMIYOR
Kerbela'da kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist şaşkınlık yarattı. Irak ordusunun tutukladığını bildirdiği terörist, kadın kılığına girdiğinde neredeyse hiç anlaşılmıyor.
DEAŞ'lı teröristin kadın kılığına girmiş hali sosyal medyada da çok konuşulanlar arasında oldu.

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Anahtar Kelimeler:
IrakDEAŞTeröristKerbela
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