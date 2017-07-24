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Kaçırılanlar 3 yıldır bulunamadı

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Musul’da kaçırdığı 39 Hindistanlı işçi, tüm diplomatik ve güvenlik çalışamalarına rağmen hâlâ bulunamadı

Kaçırılanlar 3 yıldır bulunamadı

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Musul’da kaçırdığı 39 Hindistanlı işçi, tüm diplomatik ve güvenlik çalışamalarına rağmen hâlâ bulunamadı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:49
Kaçırılanlar 3 yıldır bulunamadı
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DEAŞ, 10 Haziran 2014’te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul’a saldırdığında kentte yaşayan yabancılar rehin alınmışyı. Bunlardan 49’u Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu çalışanı, 32’si Türk şoför, 39’u da Hintli işçiydi. Bir süre sonra terör örgütü DEAŞ, Türk rehinelerin tümünü serbest bıraktı ancak Hintli işçilerin başına ne geldiği hâlâ muamma.Kuzey Irak merkezli Rudaw'a konuşan Sri Lanka’nın Kürdistan Bölgesi Fahri Konsolosu ve eski Irak Dışişileri Bakanlığı diplomatı Ahmed Celal, Hintli işçilerle ilgili şunları söyledi:

“Geride kalan 3 yılda Hindistan hükümeti farklı yollardan bu işçilerin kurtarılması için çabaladı. Onların serbest kalması için milyon dolarlar ödemeye hazırlardı ancak çabaları sonuç vermedi. Hindistan hükümetinin elindeki bilgilere göre Badoş hapisanesindeki çatışmalar bitene kadar da güvendeydiler ama Badoş’un alınmasından sonra başka yere götürülmüşler.”Musul operasyonunun başlamasından sonra Hindistan’dan iki üst düzey yetkili, 39 işçinin kurtarılması için Kürdistan Bölgesi’ne geldi. İki ay önce de Hindistan Başbakan Yardımcısı bölgeyi ziyaret etti. Ayrıca 12 Temmuz’da Hindistan’ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Erbil’e gelerek önce üst düzey temaslarda bulundu, ardından gizlice Badoş yakınlarındaki Musul Barajı’nı ziyaret etti.İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Hindistan hükümetinin girişimleriyle ilgili, “İşçilerin halen hayatta olduğuna dair bilgi var. Bu sebeple Hindistan istihbarat biriminden bir heyetin önümüzdeki hafta Kürdistan’ı ziyaret etmesi, sonra Musul ve Badoş’a giderek işçilerin akıbetini araştırması bekleniyor” bilgilerini paylaştı.

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Kuzey IrakMusulIrakHint
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