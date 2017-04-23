Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Kaçırılan Türk işadamı öldürüldü

Afganistan’da Salı günü sabah saat 10:30 sularında iş yerinden ayrılırken başkent Kabil'de kaçırılan Türk iş adamının öldürüldüğü bildirildi

Kaçırılan Türk işadamı öldürüldü

Afganistan’da Salı günü sabah saat 10:30 sularında iş yerinden ayrılırken başkent Kabil'de kaçırılan Türk iş adamının öldürüldüğü bildirildi

23 Nisan 2017 Pazar 18:35
Kaçırılan Türk işadamı öldürüldü
banner404

AFGANİSTAN'IN başkenti Kabil’de Ali Kalkan olarak bilinen bir restoran sahibi, Salı günü iş yerinden ayrıldıktan kaybolmuştu. Kaçırıldığı anlaşılan iş adamının öldürüldüğü bildirildi. Kalkan’ın Afgan iş arkadaşı “Ali Bey'i kamptan ayrıldığından yarım saat sonra çocuklar aradı fakat telefonuna ulaşamadılar” dedi. Kaçıran grubun Ali Kalkan'ın Afgan tercümanını arayarak 400 bin dolar fidye istediği öğrenildi.

Ali Kalkan'ın cesedi Kabil kentinin doğusundaki Pol-i Çarki bölgesinden bulundu. Cesedin tanınmaması için Kalkan’ın parmaklarının kesilerek yakıldığı belirtildi. Kalkan'ın hayattayken ayağından 2 kez cerrahi ameliyatı geçirdiği için tanındığı belirtilirken, adli tıp yetkilileri "Cesedin DNA testi yapılması için sonuçlar bekleniyor. Cesedin Kalkan’a ait olduğu resmi olarak belirlenmesinin cenaze akrabalarına teslim edilecek" dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Salı GünüAfganistanIşadamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kabızlıktan kurtulmak için anüsüne soktuğu şey şoke etti
Kabızlıktan kurtulmak için anüsüne soktuğu şey şoke etti
Görenler hamile sandı ama ölüyordu
Görenler hamile sandı ama ölüyordu
Bir maskara hayatını değiştirdi
Bir maskara hayatını değiştirdi

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals