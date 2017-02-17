Kabus kapıya dayandı! Aşırı sağcılar önde

ABD'DE Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle hevesleri tavan yapan Avrupalı aşırı sağcı partiler, hedeflerine ulaşmış görünüyor. Bu yılın en önemli seçimlerinin yapılacağı Fransa'da, ilk sonuçlar aşırı sağ Ulusal Cephe'nin adayı Marine Le Pen'in Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turundan galip çıkacağını gösteriyor.

Son anketlere göre Le Pen ilk turda yüzde 26 oy alarak birinci sırada yer alacak. Ülkedeki aşırı sağcılar, Fransa tarihinde ilk kez bu kadar yüksek bir oy oranına ulaşmış durumda.

Bağımsız aday Emmanuel Macron, yüzde 23 oyla ikinci sırada yer alacak. 'En Marche-Yürüyüş' hareketinin başındaki eski Ekonomi Bakanı Macron, dün Cezayir'de yaptığı açıklamada Fransa'nın sömürge nedeniyle Cezayir'den özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Kamuoyu yoklamaları, bugünlerde yolsuzluk skandalıyla uğraşan merkez sağın adayı François Fillon'un ilk turda yarış dışı kalacağını gösteriyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 23 Nisan'da. Anket sonuçlarına göre, Le Pen ve Macron ikinci turda yarışacak.

7 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirleyecek ikinci tur seçimlerinde ise, ırkçı Le Pen Macron'a kaybediyor. Son sonuçlar, Macron'un yüzde 62 oy alacağını ortaya koyuyor.

Euronews'a konuşan bir Fransız, "Marine Le Pen'i başta görmek berbat bir durum. Fakat yapacak bir şey yok, Fransızlar biraz salak" diyor.

HOLLANDA'DA WILDERS ÖNDE

Hollanda'da da ırkçı ve İslam karşıtı açıklamalarıyla öne çıkan Geert Wilders, seçim yarışını önde götürüyor.

Hafta içinde yayınlanan ankete göre, Wilders’in liderliğini yaptığı Özgürlük Partisi (PVV) gelecek ayki seçimlerde parlamentoya en az 30 milletvekiliyle girecek.

Tüm camileri kapatmayı planlayan siyasetçi, kampanya açış konuşmasında İslam’ın Nazi ideolojisinden daha tehlikeli olduğunu savundu.

Wilders seçimleri kazansa da sonuçlar tek başına hükümet kurmasına yetmeyecek.

Avrupa'da ayrıca Almanya ve İtalya'da da yıl içinde seçimler var. İki ülkede de aşırı sağcı partiler yükselişte.