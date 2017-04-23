Kabızlıktan kurtulmak için anüsüne soktuğu şey şoke etti

GEÇTİĞİMİZ hafta karın ağrısıyla acile gelen 49 yaşındaki adamın karnından çıkanı gören doktorlar neye uğradığını şaşırdı. Uzun zamandır kabızlık problemi yaşayan adamın denediği kocakarı yöntemi öldürüyordu.

Daily Mail'in haberine göre Liu isimli Çinli adam, kabızlığı için hastaneye gittiğinde doktorlar bağırsak tıkanması teşhisi koydu ve tedavi için hastanede kalması gerektiğini söyledi.

Doktorları reddeden adam, eski bir tedavi yöntemi denemeye karar verdi. Yarım metrelik deniz yılanını tıkanıklığı açması için anüsüne soktu.

Karın ağrısı gittikçe artınca hastanenin yolunu tutan adamın karnı incelendi. Liu'nun onikiparmak bağırsağında delik olduğu anlaşıldı. Bağırsağındaki deniz yılanını fark eden doktorlar şoke oldu.

Yarım metre uzunluğunda ve 250 gram ağırlığındaki deniz yılanı adamın karnından alındı. Ayrıca vücudunda dışkı ve yemek kalıntıları bulundu.Liu, ilk başta anüsüne yılanın yanlışlıkla girdiğini iddia etti ancak operasyondan sonra gerçeği itiraf etti. Dr. Zhao Zhirong, hastaneye gelmeseydi durumun daha da kötü olacağını söyledi. Yılan bulunduğunda ölüydü ancak anüsüne sokarken canlı olup olmadığı bilinmiyor. Liu hala hastanede.